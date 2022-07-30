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Названы причины увеличения цен на ряд продуктов к осени

Названы причины увеличения цен на ряд продуктов к осени
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Причины возможного увеличения стоимости ряда продуктов в России к осени агентству «Прайм» назвала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова. По ее словам, динамика расценок на некоторые отечественные продовольственные товары связана с изменением затрат на содержание и ремонт импортного оборудования, на упаковку, а также на поступающие из других стран ингредиенты.

«Например, цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла, на пиво — от стоимости хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени», — объяснила она.

Поскольку упаковка присутствует на всех продовольственных товарах, продолжила финансист, рост цен на пластик, бумагу, краску и транспортную тару будет влиять на динамику потребительских цен.

Не исключает Долгова и увеличение цен на поступающие из-за рубежа продовольственные товары, зависящие от природно-климатических условий, затрат на логистику и транспортировку, действующих ограничений. К таковым она отнесла, среди прочих, фрукты и кофе.

По мнению специалиста, к сентябрю снижение цен вероятнее всего будет наблюдаться лишь на те отечественные овощи и фрукты, основной урожай которых собирают в конце лета и начале осени.

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