Опоздавшего на рейс из Москвы пассажира нашли в багажном отсеке самолета

В столичном аэропорту Домодедово россиянин опоздал на рейс Москва — Калининград и залез в багажный отсек самолета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пассажир должен был улететь рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» в 11:30 утра. Из-за опоздания на посадку ему отказали в допуске на рейс. Однако мужчина смог выйти на взлетное поле и тайно проникнуть в самолет аналогичного направления, но другой авиакомпании.

Безбилетного пассажира нашли, на место вызвали полицию. Борт осмотрели кинологи, однако ничего подозрительного на воздушном судне обнаружили. С мужчиной работают сотрудники авиакомпании.

Ранее пассажирка самолета, летящего в Москву, разделась и укусила стюарда после полученного за курение в туалете замечания. Угомонить женщину помогли летевшие бизнес-классом пассажиры.