В центре Москвы произошло смертельное ДТП с несколькими машинами

В Москве на Садовом кольце произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительной информации, авария произошла накануне поздно вечером на улице Садовая-Черногрязская — женщина-водитель Mercedes столкнулась с электровелосипедом и автомобилем такси, а затем наехала на место производства ремонтных работ и столкнулась еще с несколькими транспортными средствами.

В результате аварии водитель электровелосипеда погиб на месте. Еще одной жертвой ДТП стала пассажирка Mitsubishi. Она скончалась в медицинском учреждении. Еще несколько человек пострадали.

«Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии в центре Москвы», — сообщили в ведомстве.

Как пишет Telegram-канал «112», предполагаемую виновницу аварии задержали. В момент ДТП женщина могла быть пьяна.

Ранее в Москве автомобилист попытался уйти от полицейской погони и устроил массовое ДТП на Дмитровском шоссе.