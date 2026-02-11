Lexus попытался уйти от полицейской погони и устроил массовое ДТП в Москве

Автомобилист попытался уйти от полицейской погони и устроил массовое ДТП на Дмитровском шоссе. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Уточняется, что водитель автомобиля Lexus, пытаясь скрыться от полицейских, выехал на Дмитровское шоссе на севере Москвы. Тогда же он в попытке маневрировать по полосам задел препятствие и в итоге попал в аварию. Участниками ДТП оказались еще по меньшей мере 14 машин.

«В итоге гонщика удалось остановить и задержать, он находится в измененном состоянии», — указал собеседник агентства.

Ранее восемь человек пострадали при столкновении автомобилей в центре Москвы. Инцидент произошел на Ленинском проспекте в районе Якиманка.