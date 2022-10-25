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19:17, 25 октября 2022
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В Москве новорожденную девочку назвали в честь Моргенштерна

В Москве новорожденную девочку назвали в честь Моргенштерна
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Родители из Москвы назвали свою новорожденную дочь в честь рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов). В своем аккаунте в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) артист опубликовал фотографию свидетельства о рождении девочки.

В официальном документе указано, что девочку зовут Ласт Ван — в честь нового музыкального альбома певца, а ее фамилия Моргенштерн — в честь самого музыканта. Выдали свидетельство о рождении 22 октября в одном из столичных ЗАГСов.

Ранее российская певица Нюша объяснила выбор необычных имен для детей. «В этом вопросе у нас с мужем полная идиллия, споров не было. Он тоже любит оригинальность», — рассказала артистка.

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