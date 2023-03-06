Жительница Подмосковья сломала ребенку позвоночник в отместку за сына

Жительница подмосковного Сергиева Посада вместе со старшим сыном сломали школьнику позвоночник, в отместку за то, что ее младшего ребенка столкнули с горки, передает Telegram-канал Shot.

«Женщина взяла своего второго 17-летнего сына, и вместе они пришли на детские разборки. Избитый сейчас в больнице», — говорится в сообщении.