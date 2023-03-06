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15:36, 06 марта 2023
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Жительница Подмосковья сломала ребенку позвоночник в отместку за сына

Жительница Подмосковья сломала ребенку позвоночник в отместку за сына
Кадр: Telegram-канал Shot

Жительница подмосковного Сергиева Посада вместе со старшим сыном сломали школьнику позвоночник, в отместку за то, что ее младшего ребенка столкнули с горки, передает Telegram-канал Shot.

«Женщина взяла своего второго 17-летнего сына, и вместе они пришли на детские разборки. Избитый сейчас в больнице», — говорится в сообщении.

По сведениям канала, девятилетний ребенок стал материться на детской площадке. Услышав это, школьник постарше толкнул его с горки. Обиженный мальчик пожаловался своей матери, У избитого школьника диагностирован перелом позвоночника.

«Мослента» пока не располагает официальным подтверждением информации.

Ранее сообщалось, что мать изрезавшей одноклассницу девочки нашла оправдание поступку дочери.

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