В Госдуме отреагировали на идею Боякова лишить женщин избирательного права

На предложение экс-худрука МХАТ Эдуарда Боякова лишить женщин избирательного права отреагировала глава комитета Госдумы (https://m.lenta.ru/tags/organizations/gosduma/) по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Комментарий депутата приводит «Лента.ру».

«Конечно, это великая глупость», — заявила Останина. Она раскритиковала идею Боякова, предположив, что с помощью эпатажных заявлений тот пытается попасть в новостную повестку.

«Мне бы очень хотелось, чтобы все-таки кто-то построже этих людей осадил, потому что женщин сегодня 11 миллионов, 54 процента — больше, чем мужчин, живут они на 10 лет дольше, большее влияние в семье оказывают на воспитание детей, активнее ходят на выборы, поэтому от женщин зависят во многом тот, кто придет к власти в 2024 году» (согласно действующему законодательству РФ, 17 марта 2024 года должны пройти VIII выборы президента России, — прим. "Мосленты"), — подчеркнула спикер. Она отметила, что своими высказываниями Бояков пытается скрыто повлиять на исход предстоящих выборов.

Ранее в интервью журналисту Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом) Бояков заявил, что избирательное право в России должно быть только у традиционного главы семьи — мужчины. При этом ему должно предоставляться столько бюллетеней, сколько у него детей.

До этого феминизм раскритиковала российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РФ Жанна Эппле. «Ни в коем случае все это движение не пойдет дальше. Почему оно появилось? Мне кажется, это какая-то компенсация нехватки самого главного», — заявила она.