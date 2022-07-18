Названы запрещенные в кабинете психолога действия

Запрещенные в кабинете психолога действия назвал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог Денис Долгов. Он подчеркнул, что большинство его коллег придерживаются более или менее схожих правил.

По словам Долгова, на сессии со специалистом действует принцип «все, что не запрещено, разрешено». Однако оговаривается, что клиент не имеет права причинять себе или психологу физический вред, крушить мебель или другие окружающие предметы, а также совершать любые действия сексуального характера.

При этом список разрешенных на приеме вещей оказался шире. Долгов рассказал, что клиентам можно говорить о чем угодно, ругаться матом, плакать, принимать удобную позу (сидя, лежа или стоя) и вымещать физическую агрессию на специально предназначенных для этого предметах. Кроме того, специалист заверил, что на сеансе можно даже поспать.

Долгов призвал посещать психологов, чтобы экологично вымещать любые эмоции. «Чувства нуждаются в проявлении. Подавленные, они оказывают крайне негативное влияние на психику, становясь причиной различного рода расстройств. Лично я, да и большинство моих коллег всячески приветствуют проявление клиентом любых эмоций в ходе консультации», — пояснил он.

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