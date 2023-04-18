Оксана Самойлова решила отметить день рождения в костюме паука

О своем решении отметить день рождения в костюме паука рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), модель и блогер Оксана Самойлова.

«Я сегодня в ходе обсуждения дня рождения поняла, что 27 апреля будет так: "Здравствуйте, я Оксана, мне 35 лет, у меня день рождения в стиле насекомых. Я буду в костюме паука, причем не Человека-паука, а просто паука"», — сообщила блогерша.

Самойлова уточнила, что такую тематику вечеринки выбрала ее младшая дочь Майя. У девочки и у матери даты дней рождения совпадают. По словам знаменитости, с тех пор, как родилась Майя, ей не хватает сил на организацию собственного взрослого праздника, поэтому возникает ощущение, будто ее вытеснили из жизни семьи.

Ранее Оксана Самойлова подарила подруге на день рождения букет из картошки.