В мочевом пузыре любопытного москвича обнаружили пластилин размером с киви

Столичные врачи обнаружили в мочевом пузыре любопытного школьника пластилин размером с киви. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московская медицина».

13-летний пациент пожаловался врачам в Детской больнице Сперанского на боль при мочеиспускании. Во время обследования с помощью цитоскопа специалисты обнаружили в мочевом пузыре слипшийся комок пластилина. Было принято решение провести цистотомию: во время операции кусок пластилина удалили пинцетом, предварительно сделав небольшой разрез на органе.

«Любопытство подростков не знает границ. Задача взрослых — вовремя объяснить, где заканчивается игра и начинается опасность для жизни», — призвали врачи.

