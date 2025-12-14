В московском аэропорту у иностранца нашли иконы стоимостью 1,3 миллиона рублей

В московском аэропорту Шереметьево таможенники нашли у иностранца 12 незадекларированных икон стоимостью 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Инспекторы остановили мужчину на «зеленом» коридоре. Им оказался гражданин Греции, прибывший в Россию из Белграда (Сербия). В его чемоданах были разложены образы среди остальных вещей. Среди них «Богородица Портаитисса», «Святой Николай Чудотворец», «Богородица Скоропослушница», «Великомученик Пантелеймон», «Святой Георгий Победоносец». Он уверял, что приобрел их на родине за 2,8 тысячи евро (примерно 260 тысяч рублей).

Иностранца привлекли к административной ответственности за недекларирование товаров. Он оплатил штраф в размере половины стоимости товаров – 682 тысяч рублей.

Ранее сотрудники таможни в столичном аэропорту Шереметьево изъяли кольцо за шесть миллионов рублей у женщины, которая прилетела из Катара.