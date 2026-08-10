В московском метро заметили женщину с лисенком. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Видео сняли пассажиры столичного метро. На нем видно женщину, сидящую в вагоне поезда. У нее на коленях сидит небольшой лисенок с ошейником на голубом поводке. Животное спокойно расположилось на коленях хозяйки и прижимается к ней.

Где именно было снято видео, не уточняется.

Ранее стало известно, что пенсионерка поселила в квартире около 30 животных, включая крокодилового каймана, императорского удава и лису. Экзотические животные содержались в квартире площадью 51,8 квадратных метра более 10 лет.