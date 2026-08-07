Москвичка поселила в квартире каймана, лису и удава для фотосессий

Пенсионерка поселила в квартире около 30 животных, включая крокодилового каймана, императорского удава и лису. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Экзотические животные содержались в квартире площадью 51,8 квадратных метра более 10 лет. Соседи жаловались на неприятный запах, насекомых и антисанитарию. Хозяйка также не выгуливала 10 собак и не убирала отходы.

По данным Telegram-канала Shot, 65-летняя Надежда обзавелась экзотическими питомцами в квартире на Малой Калитниковской для бизнеса: вместе с дочкой она разводит животных, а после продает и сдает в аренду для фотосессий.

Суд постановил выселить животных, кроме двух собак, привести в порядок квартиру и заплатить неустойку в 1000 рублей и расходы по оплате госпошлины в 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что москвичка завела 15 кошек, превратила жилье в свалку и попала в психбольницу. На женщину пожаловались соседи.