В Московском регионе задержали четырех обманутых в группах знакомств подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала четырех подростков за поджоги в Московском регионе. Они были обмануты мошенниками в группах знакомств с девушками в интернете, сообщает ТАСС.

Несовершеннолетние в мессенджере Telegram общались с девушками, по просьбам которых пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания. Далее, по данным ФСБ, с ними связывались лжесотрудники правоохранительных органов и сообщали, что переданные координаты использованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) для планирования ракетных ударов и беспилотных атак.

Под угрозой привлечения к уголовной ответственности за содействие ВСУ злоумышленники склоняли вербуемых лиц к совершению противоправных действий. Так, по заданию украинских спецслужб подростки совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205 («Террористический акт»), части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали иностранца, планировавшего отправить в зону специальной военной операции заминированные стельки.