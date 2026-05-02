Опубликовано 02 мая 2026, 19:481 мин.
В Москве американский рэпер притворился фотографом и провел время с фанатами
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Американский рэпер Flo Rida притворился фотографом и провел время в толпе фанатов перед своим концертом в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
После того как рэпер снял парик, фанаты бурно отреагировали и не смогли сдержать эмоции.
2 мая рэпер прилетел в Москву на частном джете — ради первого тура по России. Его встречали с икрой, коньяком, бородинский хлебушком и народным ансамблем. В российской столице он проведет два концерта — 2 и 3 мая.
