В Москве арестовали бывшего продюсера Газманова

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего продюсера певца Олега Газманова Филиппа Россу по делу о мошенничестве и нарушении авторских прав. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Россе предъявили обвинение в мошенничестве при использовании прав на музыкальные произведения», — отмечается в материале.

Свою вину фигурант не признал. Газманов проходит по делу потерпевшим.

