Опубликовано 07 марта 2026
В Москве арестовали бывшего продюсера Газманова
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com
Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего продюсера певца Олега Газманова Филиппа Россу по делу о мошенничестве и нарушении авторских прав. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Россе предъявили обвинение в мошенничестве при использовании прав на музыкальные произведения», — отмечается в материале.
Свою вину фигурант не признал. Газманов проходит по делу потерпевшим.
