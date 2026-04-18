В Москве арестовали фигурантов дела о «бумажном» НДС

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал трех фигурантов уголовного дела о незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

Согласно данным картотеки, под стражу помещены Д. В. Пацуков, обвиняемый по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), Д. О. Сапрыкин, проходящий по части 2 статьи 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту подложных счетов-фактур и деклараций), а также А. А. Макаров, которому вменяется части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Всем троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве раскрыли масштабную схему с фиктивными компаниями, из-за которой бюджет недополучил более триллиона рублей. По данным следствия, участники группы в течение нескольких лет создавали подставные фирмы. Всего было зарегистрировано более четырех тысяч юридических лиц, которые не вели реальной деятельности.