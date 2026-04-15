В Москве раскрыли крупнейшую схему уклонения от налогов на триллион рублей

В Москве раскрыли масштабную схему с фиктивными компаниями, из-за которой бюджет недополучил более триллиона рублей. О задержании подозреваемых сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным следствия, участники группы в течение нескольких лет создавали подставные фирмы. Всего было зарегистрировано более четырех тысяч юридических лиц, которые не вели реальной деятельности.

Через эти компании злоумышленники продавали фиктивные документы. Речь идет о счетах-фактурах, которые затем использовались для занижения налогов. Всего, по оценкам правоохранителей, такими схемами воспользовались почти 40 тысяч организаций.

«В период с 2023 года участники организованной группы создали более четырех тысяч фиктивных юридических лиц», — сообщили в СК.

Схему удалось раскрыть благодаря совместной работе следователей, сотрудников ФСБ, МВД и налоговой службы. В рамках операции силовики провели более 30 обысков. Документы изымали по местам жительства подозреваемых и в офисах связанных с ними компаний.

Часть фигурантов уже привезли на допрос. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая незаконное создание юридических лиц и неправомерные финансовые операции.

Следствие устанавливает всех участников схемы и проверяет компании, которые могли пользоваться фиктивными документами.

