В Москве арестовали планировавшего организовать взрыв мужчину

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Москве 45-летнего гражданина РФ, который планировал устроить взрыв у объектов Министерства обороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Мужчина 1981 года рождения планировал подорвать самодельное взрывное устройство около объектов Минобороны в интересах запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций.

По данным ведомства, россиянин инициативно установил контакты с украинской стороной, по заданию прибыл в столицу для совершения теракта. У него изъяли смартфон, использовавшийся для связи с куратором.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»). Фигурант дал признательные показания. Его арестовали.

Отмечается, что злоумышленники обещали мужчине после совершения преступления выезд на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что москвич пытался похитить продукты для участников специальной военной операции.