В Склифе рассказали о безумных экспериментах своих пациентов с ядами

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифософского рассказали о самых опасных практиках своих пациентов за последний месяц. Безумные истории спасения опубликованы в Telegram-канале Склифа.

Один молодой человек решил «выработать иммунитет» к яду гадюки, которую он поймал на даче и привез домой. Змея укусила его в руку, конечность мгновенно отекла, а пальцы посинели. Кроме того, появились кровоподтеки, поскольку яд гадюки нарушает свертываемость крови.

Второй мужчина захотел поднять иммунитет с помощью борщевика, считая его целебным растением. В результате он получил сильнейшие ожоги, с которыми был госпитализирован.

В Центре острых отравлений Склифа обоим пациентам провели комплексную терапию и выписали через несколько дней. Врачи предупреждают, что даже малые дозы любого яда способны нарушать работу жизненно важных органов и привести к летальному исходу.

Ранее врачи помогли пациенту, госпитализированному с толкушкой для картофеля в прямой кишке. 52-летний мужчина в качестве эксперимента протолкнул картофелемялку в задний проход. После неудачных попыток вытащить из себя кухонный прибор, он разбудил родственников, не решившись сказать, что произошло.