В Москве квартиры мошенникам чаще всего отдают пожилые люди

В Москве люди старшего поколения часто становятся жертвами дистанционных мошенничеств и краж. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

«Если мы вернемся к цифрам и напомним о том, что порядка 9 тысяч преступлений совершено именно в этой области за прошедший период, то из этих 9 тысяч — 2 тысячи ровно — это пенсионеры, которые превышают возраст 65 плюс», — отметил он.

Есть еще другая категория мосвичей, которая на сегодняшний момент является проблемной. Это дети и подростки, которые фактически не предупреждены и начинают попадаться на удочки мошенников, добавил Васенин.

Ранеесообщалось, что в Москве пенсионерка лишилась 26 миллионов рублей после СМС от мошенников. Злоумышленники отправили женщине сообщение с требованием позвонить по номеру телефона, так как ее личные данные якобы находятся под угрозой.