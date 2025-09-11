В Москве мошенник похитил у школьницы три миллиона рублей. Сейчас мужчина арестован по решению суда. Об этом сообщает АГН «Москва».

Фигуранту было предъявлено обвинение в совершении мошенничества. Прокуратура считает его соучастником телефонных аферистов.

Злоумышленники позвонили несовершеннолетней москвичке, представились службой доставки и заполучили код из СМС. После этого они же по телефону изображали сотрудников банка и правоохранительных органов.

Мошенники сказали девочке, что ей нужно задекларировать имеющиеся дома деньги. Они убедили школьницу перейти в режим видеоконференции и осмотрели квартиру. После этого обвиняемый прибыл к жертве под видом «специалиста» и похитил из сейфа три миллиона рублей.

Агентство уточняет, что фигурант получил от своих кураторов вознаграждение в размере десяти тысяч рублей. Сейчас мужчину проверяют на причастность к другим эпизодам.

Ранее в Москве задержали курьера телефонных мошенников, который помог украсть у пенсионерки крупную сумму денег.