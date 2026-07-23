В Москве мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома

В Москве мужчина открыл стрельбу из окна многоквартирного жилого дома, его задержали сотрудники ведомственной охраны столичного управления Росгвардии. Об этом со ссылкой на представителей ведомства сообщает ТАСС.

По их данным, инцидент произошел в районе Березовой аллеи. 56-летний москвич находился в состоянии алкогольного опьянения. Он выстрелил из травматического оружия в воздух из окна своей квартиры.

Росгвардейцы и полицейские пресекли противоправные действия. Они оперативно определили местоположение нарушителя и задержали его. Гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что мужское тело со следами побоев выловили в Борисовском пруду в московском парке «Царицыно».