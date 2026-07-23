Тело со следами побоев выловили из пруда в Москве

Мужское тело со следами побоев выловили в Борисовском пруду в столичном парке «Царицыно», сообщает утром в четверг, 23 июля, Telegram-канал Shot со ссылкой на слова очевидцев.

Уточняется, что на нем были надеты спортивные штаны и красная футболка. Ужасную находку сделали около 4 часов утра. Спустя час тело было на берегу. Следы побоев обнаружены в области лица, также там виднеются ссадины.

Правоохранители полагают, что смерть может носить криминальный характер. Тело передано медикам.

Ранее в Москве-реке на западе города обнаружили тело мужчины в брюках и носках.