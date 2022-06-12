В Москве мужчина убил сожительницу во время примирения

На юго-западе Москвы мужчина убил сожительницу во время встречи с целью примирения, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«Ночью 11 июня 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Изюмская в городе Москве, обнаружено тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области шеи, рук и туловища», — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, преступление совершил 33-летний бывший сожитель погибшей. В ходе допроса он полностью признал свою вину и сообщил, что 9 июня приехал к потерпевшей с целью примирения. Однако у них произошел конфликт, и на почве ревности он нанес ей ножевые ранения. После чего скрылся и избавился от орудия преступления, поясняет столичный СК.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы. Расследование продолжается.

Ранее в Подмосковье спустя более 15 лет найден убийца двух женщин. Обвинительный приговор за убийство двух женщин в 2005 и 2006 годах по пунктам «а», «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») был вынесен 68-летнему жителю Люберец, который был ранее судим за совершение аналогичного преступления на территории Егорьевска.