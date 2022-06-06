В Подмосковье спустя более 15 лет найден убийца двух женщин

Убийца двух женщин найден в Подмосковье спустя более чем 15 лет после совершения преступлений, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

Обвинительный приговор за убийство двух женщин в 2005 и 2006 годах по пунктам «а», «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») был вынесен 68-летнему жителю Люберец, который был ранее судим за совершение аналогичного преступления на территории Егорьевска, говорится в сообщении.

По информации СК, долгие годы преступления оставались не раскрытыми, потому что по уголовным делам об исчезновениях женщин по «горячим следам» проведены не все следственные действия. При этом в обоих случаях свидетелем проходил один и тот же мужчина.

Два убийства обвиняемый совершил с целью наживы. Так, в мае 2005 года мужчина вызвался помогать своей знакомой. «Будучи осведомленным, что женщина планирует продать квартиры в Рязанской области, он предложил ей оказать помощь при оформлении сделки купли-продажи и поехать вместе с ней. По дороге в Рязанскую область мужчина задушил ее, после чего присыпал тело ветками. Автомобиль потерпевшей марки Daewoo Nexia обвиняемый продал, используя подложную доверенность», — сообщает ведомство.

Вторая женщина, которая занималась продажей одежды, погибла в августе 2006 года. Фигурант дела подрабатывал у нее водителем и отправился с ней на закупку товаров. «На обратном пути, после осуществления закупки он застрелил потерпевшую. После чего закопал ее тело и скрылся с места на автомобиле. Приобретенный товар мужчина реализовал, а также продал два автомобиля марки Land Rover и Honda CR-V, принадлежавших потерпевшей», — говорится в сообщении ГСУ СК по Московской области.

Ранее в Подмосковье раскрыли убийство 13-летней давности. «Тело женщины с обмотанными липкой лентой руками и шеей было обнаружено в воде», — говорится в сообщении.