В Москве на подростка напали с ножом

В Москве 16-летний подросток получил ранения в ходе конфликта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, преступление произошло на Дубнинской улице около четырех часов 7 августа. Согласно предварительным данным, на несовершеннолетнего напал с ножом старший брат его друга.

Пострадавший госпитализирован. У него множественные открытые раны на ногах. Отмечается, что у подростка задета бедренная артерия.

Также аналогичную информацию опубликовал Telegram-канал «112». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве пассажирка напала на контролера. Ей вынесли приговор.