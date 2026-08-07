Опубликовано 07 августа 2026, 10:451 мин.
В Москве на подростка напали с ножом
В Москве 16-летний подросток получил ножевые ранения в ходе конфликта.
Фото: Иван Петров / Коммерсантъ
В Москве 16-летний подросток получил ранения в ходе конфликта. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, преступление произошло на Дубнинской улице около четырех часов 7 августа. Согласно предварительным данным, на несовершеннолетнего напал с ножом старший брат его друга.
Пострадавший госпитализирован. У него множественные открытые раны на ногах. Отмечается, что у подростка задета бедренная артерия.
Также аналогичную информацию опубликовал Telegram-канал «112». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Москве пассажирка напала на контролера. Ей вынесли приговор.