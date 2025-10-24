В Москве на рабочем месте обнаружили остеопата без сознания

В Москве врача-остеопата Михаила Кутузова нашли без сознания на рабочем месте и не смогли спасти. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

По данным «МК», Кутузова обнаружили в основанной им клинике на 3-й улице Ямского поля вечером 23 октября. 45-летний специалист лежал в коридоре без сознания, врачи не смогли его спасти. Причина смерти устанавливается.

Кутузов — врач-остеопат, член Российской остеопатической ассоциации с 23-летним стажем.

