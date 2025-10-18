В Москве нашли пиццу стоимостью почти 40 тысяч рублей

В Москве нашли пиццу за 37,5 тысячи рублей. Соответствующую вырезку из меню одного из столичных заведений публикует Telegram-канал «Москва сейчас».

В качестве начинки пиццы используют вагю, песто из базилика и сусальное золото. Кроме того, шеф рекомендует добавлять в блюдо черную икру — за дополнительный ингредиент посетителю надо будет доплатить 9 тысяч рублей.

«Итальянцы в шоке», «За 30 тысяч выглядит как-то вяленько», «2 МРОТа», «Красиво жить не запретишь», «Это самая дорогая наваленная куча», — прокомментировали публикацию подписчики канала.

Ранее был раскрыт размер средней зарплаты в Москве в 2026 году. Ожидается, что он достигнет 196,6 тысячи рублей.