В Москве почти пять тысяч пар заключили брак с начала лета

Почти пять тысяч пар зарегистрировали брак в столичных центрах госуслуг с начала лета. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Лидером по числу неторжественных церемоний стал офис «Мои документы» на северо-западе столицы — 110 пар. Второе место занял центр госуслуг района Выхино-Жулебино (89 браков), третье — флагманский офис ЮАО с 88 браками.

Наиболее популярной датой для заключения брака стало 26 июня — в этот день было оформлено 787 семейных союзов. Также одной востребованной датой оказалось 6 июня, когда было зарегистрировано 664 брака.

Ранее стало известно, что с начала 2026 года москвичи чаще всего вступали в брак в возрасте между 23 и 30 годами. При этом девушки чаще всего выходят замуж в возрасте от 23 до 28 лет, а мужчины — от 25 до 30 лет.