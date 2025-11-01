В Москве раскрыли аферу с домами-иллюзиями

Аферу с домами-иллюзиями, строившимися в Московской области, раскрыли столичные полицейские, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Трое мужчин и две женщины подыскивали граждан и, предлагая заработать, уговаривали их оформлять в банке заявки на получение ипотечных кредитов по специальной государственной программе. В анкетах сообщники указывали ложные сведения о работе и доходах заемщиков.

На полученные деньги они строили дома, которые на самом деле фактически были лишь макетами. Строения возводились из фанеры и досок, на пол клали листы, имитировавшие бетон, а снаружи сооружалась отделка из пластика под видом кирпича. Инженерных сетей и внутренней отделки не было, и в целом «дома» не годились для жизни.

Фотографии домов-иллюзий и фиктивные отчеты по ним, якобы подтверждающие выполнение строительных работ, фигуранты предоставляли в банк. Реальные затраты на такие дома были лишь малой частью полученных денег, остальные соучастники похищали. Причиненный банку ущерб оценили в 60 миллионов рублей.

Пятерых подозреваемых задержали, в ходе обысков в Московском регионе, Дагестане и Северной Осетии изъяли компьютеры, карты, электронные цифровые подписи и другие предметы и документы как доказательства. Четверым из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а предполагаемый организатор заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело части 4 статьи 159 УК РФ. Полиция ищет других вероятных соучастников аферы.

