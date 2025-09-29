В Москве самокатчик на большой скорости влетел в беременную многодетную женщину

Неустановленный человек, управлявший самокатом, на большой скорости влетел в беременную многодетную женщину возле метро «Октябрьская» в Москве. У пострадавшей, которая находится на сроке 25 недель беременности, диагностированы сотрясение мозга, ушибы бедра и голеностопа, передает «Осторожно, Москва».

В больнице у женщины произошли ложные схватки, существует угроза выкидыша.

Она написала заявление в полицию. Следственный комитет по столице, в свою очередь, возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 268 («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта») УК РФ.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в то время, когда пострадавшая стояла на автобусной остановке, куда на скорости влетел самокатчик и сбил ее.

