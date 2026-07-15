Информацию о падении лифта с людьми в «Москва-Сити» опровергли

Информация о падении лифта с людьми в башне «Запад» комплекса небоскребов «Федерация» делового центра «Москва-Сити» не соответствует действительности. Об этом сообщает «Москва 24».

Telegram-канал Shot ранее писал, что лифт с пассажирами якобы упал с седьмого этажа в «Москва-Сити». Причиной называлось отключение электричества. Также источник утверждал, что есть пострадавшие.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы уточнило, что ранее остановка лифта с пассажирами произошла в другой башне. По предварительным данным, это случилось из-за несанкционированного срабатывания автоматической пожарной сигнализации «Стрелец» по адресу Пресненская набережная, 12. Признаков возгорания и задымления не обнаружено.

Ранее появилась информация о том, что из окна дома на юге Москвы скинули гранату, в результате происшествия пострадал подросток.