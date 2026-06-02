В Москве сотрудников ОМВД уличили в получении взяток

Двух сотрудников ОМВД по Дмитровскому району Москвы подозревают в получении взяток за то, что они не принимали меры в отношении задержанных иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, а также их работодателей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве сообщили, что сотрудники собственной безопасности УВД Северного округа Москвы выявили и пресекли противоправные действия двух работников ОМВД по Дмитровскому району.

По итогам собранных оперативниками материалов следственными органами было принято процессуальное решение. Один из сотрудников уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, в отношении второго вопрос о дальнейшем прохождении службы будет решен по результатам расследования.

Ранее в рамках оперативно-профилактических мероприятий на юго-востоке Москвы в территориальные подразделения УВД доставили 241 иностранного гражданина. В отношении мигрантов составили 226 административных материалов, из них 47 — по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ с наложением штрафа).