В Москве спасли чихуахуа после падения на крохотную собаку 20-литровой бутылки с водой

Московские ветеринары спасли чихуахуа по имени Бусинка, на которую упала 20-литровая бутылка воды. Об этом сообщает «Москва-24».

Крохотная восьмилетняя собака получила серьезные травмы. Когда ее доставили в клинику, она не могла есть и ходить, дышала с помощью аппарата.

Ветеринарам удалось вернуть Бусинку к жизни, сейчас она уже дома, проходит реабилитацию и занимается лечебной гимнастикой под наблюдением специалистов.

