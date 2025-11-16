Опубликовано 16 ноября 2025, 02:141 мин.
В Москве спасли чихуахуа после падения на крохотную собаку 20-литровой бутылки с водой
Московские ветеринары спасли чихуахуа, на которую упала 20-литровая бутылка воды.
Фото: Pixabay
Московские ветеринары спасли чихуахуа по имени Бусинка, на которую упала 20-литровая бутылка воды. Об этом сообщает «Москва-24».
Крохотная восьмилетняя собака получила серьезные травмы. Когда ее доставили в клинику, она не могла есть и ходить, дышала с помощью аппарата.
Ветеринарам удалось вернуть Бусинку к жизни, сейчас она уже дома, проходит реабилитацию и занимается лечебной гимнастикой под наблюдением специалистов.
