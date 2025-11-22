Опубликовано 22 ноября 2025, 01:241 мин.
В Москве студента арестовали из-за эмодзи
Таганский районный суд Москвы арестовал студента столичного вуза за использование экстремистского символа в мессенджере, сообщают «Известия».
Он проведет под стражей 15 суток. По информации издания, студент публично показал эмодзи с флагом запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация).
