Люди
Опубликовано 22 ноября 2025, 01:24
1 мин.

В Москве студента арестовали из-за эмодзи

«Известия»: В Москве студента арестовали из-за экстремистского эмодзи.
В Москве студента арестовали из-за эмодзи
Фото: Pixabay

Таганский районный суд Москвы арестовал студента столичного вуза за использование экстремистского символа в мессенджере, сообщают «Известия».

Он проведет под стражей 15 суток. По информации издания, студент публично показал эмодзи с флагом запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее мужчину, шумно праздновавшего регистрацию своего ИП, арестовали на пять суток. Мужчина вел себя агрессивно и попал в отдел полиции. Там он признал вину и объяснил свое поведение регистрацией ИП, которую решил отметить с товарищем и алкоголем. По словам мужчины, он плохо помнит происходящее.