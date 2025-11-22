В Москве студента арестовали из-за эмодзи

Таганский районный суд Москвы арестовал студента столичного вуза за использование экстремистского символа в мессенджере, сообщают «Известия».

Он проведет под стражей 15 суток. По информации издания, студент публично показал эмодзи с флагом запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее мужчину, шумно праздновавшего регистрацию своего ИП, арестовали на пять суток. Мужчина вел себя агрессивно и попал в отдел полиции. Там он признал вину и объяснил свое поведение регистрацией ИП, которую решил отметить с товарищем и алкоголем. По словам мужчины, он плохо помнит происходящее.