Опубликовано 14 октября 2025, 16:471 мин.
В Москве таксист-мигрант надругался над несовершеннолетней пассажиркой
В Москве водитель такси изнасиловал 17-летнюю нетрезвую пассажирку.
Фото: Владимир Андреев / ТАСС
По обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Москве задержан таксист-мигрант. По данным «МК», преступление произошло в конце прошлой недели в Чечерском проезде в районе Южное Бутово.
Следователи установили, что 40-летний иностранец подвозил на автомобиле Chery Arrizo 17-летнюю горожанку, которая в тот момент находилась в нетрезвом состоянии.
Мужчина воспользовался беспомощностью пассажирки, завез ее в нелюдное место и надругался.
Водителя уже задержали. Возбуждено уголовное дело.
