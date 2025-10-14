В Москве таксист-мигрант надругался над несовершеннолетней пассажиркой

По обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Москве задержан таксист-мигрант. По данным «МК», преступление произошло в конце прошлой недели в Чечерском проезде в районе Южное Бутово.

Следователи установили, что 40-летний иностранец подвозил на автомобиле Chery Arrizo 17-летнюю горожанку, которая в тот момент находилась в нетрезвом состоянии.

Мужчина воспользовался беспомощностью пассажирки, завез ее в нелюдное место и надругался.

Водителя уже задержали. Возбуждено уголовное дело.

