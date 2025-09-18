В Москве таксист развратил несовершеннолетнюю пассажирку. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

По информации ведомства, 16 сентября в салоне автомобиля такси мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней пассажирки. О произошедшем она рассказала родителям, которые обратились в полицию.

Как сообщает МК, пассажирке 15 лет. Во время поездки водитель такси снял штаны.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК России («Развратные действия»). Обвиняемый задержан. Следствие будет просить суд о его аресте.

Ранее москвича обвинили в надругательстве и разврате в отношении дочери на протяжении двух лет.