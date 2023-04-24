В Москве умерла 36-летняя дочь лидера рок-группы «Алиса»

Приемная 36-летняя дочь лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева Мария Кинчева-Панфилова умерла в Москве, передает KP.RU.

Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, женщина умерла от остановки сердца. При этом известно, что погибшая не злоупотребляла алкоголем или запрещенными веществами. Отпевание Кинчевой-Панфиловой прошло в церкви Трех Святителей на Кулишках в центре столицы.

Константин Кинчев дал свою фамилию приемной дочери от второго брака и воспитывал ее как родную. Мария закончила ГИТИС, в последнее время женщина работала продюсером и занималась организацией съемок.

Ранее стало известно, что мужчине с ножевым ранением сердца провели экстренную операцию в Подмосковье.