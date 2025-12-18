В Москве возбудили дело после смерти младенца при домашних родах

В Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, принявшей роды на дому в бассейне без должного медицинского образования. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 235 УК России "Незаконное осуществление медицинской деятельности" и пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"», — уточнили представители ведомства.

Как выяснило следствие, 60-летняя женщина, не имея навыков в области акушерства и гинекологии, предложила москвичке принять роды на дому. 13 декабря она приехала в квартиру на улице Полины Осипенко, а 14 декабря попыталась принять роды. Спустя некоторое время после рождения младенец скончался, прибывшие на месте медики не сумели реанимировать его.

В ближайшее время россиянке предъявят обвинения.

