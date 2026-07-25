В Москве вырос спрос на грибного гида

В столичном регионе в полтора раза вырос спрос на грибного гида. Об этом пишет «Москва 24».

Люди готовы платить не столько за грибы, сколько за смену обстановки после проведенной в офисе недели, рассказал Андрей Медведев, сопровождающий горожан на «тихой охоте».

Грибной гид не только водит клиента по «своим» местам, но и оформляет страховку от несчастного случая каждому участнику. Стоит поход за грибами по проверенным местам в его сопровождении от двух тысяч рублей. При этом Андрей платит налоги как самозанятый и выдает чеки.

Ранее исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин назвал самые грибные места Москвы и Подмосковья. По его словам, самыми грибными направлениями для любителей тихой охоты в начале сезона стали запад и юг области.