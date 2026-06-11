Названы самые грибные места Москвы и Подмосковья

Самыми грибными направлениями для любителей тихой охоты в начале сезона стали запад и юг Подмосковья. Об этом агентству «Москва» рассказал исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

По словам эксперта, в июне искать грибы лучше не в глубине леса, а на опушках и в светлых перелесках. Наиболее урожайными сейчас считаются районы Серпухова, Чехова и Дмитровского округа. Среди экологически благополучных мест специалист также выделил Рузский и Орехово-Зуевский округа.

Вольпин напомнил, что грибникам стоит избегать лесов, которые расположены рядом с крупными свалками и оживленными автомагистралями.

Он отметил, что в начале лета чаще всего можно найти подберезовики, подосиновики, сыроежки и первые белые грибы. При достаточной влажности можно встретить и луговых опят.

При этом он обратил внимание, что старт грибного сезона в этом году немного задержался. Причиной стала сухая весна, из-за которой почва получила меньше влаги. В результате массовое плодоношение началось примерно на неделю позже, чем год назад.

Однако, добавил Вольпин, после устойчивых теплых дождей грибов станет значительно больше, и тогда основной пик сезона придется на середину и конец июня.

Ранее стало известно, что оранжевый уровень погодной опасности продлен до вечера 13 июня на территории Москвы из-за сильной жары.