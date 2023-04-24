В Москве задержали подозреваемую в убийстве младенца женщину

О задержании женщины, подозреваемой в убийстве младенца в туалете московского поезда, в своем Telegram-канале сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

В ведомстве установили, что женщина родила ребенка в туалете электропоезда МЦК на станции Андроновка, после чего убила новорожденного ножом и скрылась с места происшествия.

Оперативники отследили по камерам видеонаблюдения и задержали 24-летнюю подозреваемую. В ближайшее время ее доставят в следственный комитет для допроса.

Как сообщает пресс-служба столичной межрегиональной транспортной прокуратуры, задержанная является уроженкой Москвы.

Ранее стали известны детали убийства найденного в поезде младенца, а также возбуждено уголовное дело.