В Москве задержали подозреваемую в убийстве младенца женщину
СКР сообщил о задержании подозреваемой в убийстве младенца женщины.
О задержании женщины, подозреваемой в убийстве младенца в туалете московского поезда, в своем Telegram-канале сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.
В ведомстве установили, что женщина родила ребенка в туалете электропоезда МЦК на станции Андроновка, после чего убила новорожденного ножом и скрылась с места происшествия.
Оперативники отследили по камерам видеонаблюдения и задержали 24-летнюю подозреваемую. В ближайшее время ее доставят в следственный комитет для допроса.
Как сообщает пресс-служба столичной межрегиональной транспортной прокуратуры, задержанная является уроженкой Москвы.
Ранее стали известны детали убийства найденного в поезде младенца, а также возбуждено уголовное дело.