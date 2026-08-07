В Москве задержали помогавших украинским кол-центрам криптообменщиков

В бизнес-центре «Москва-Сити» задержали более 20 работников нелегальных криптообменников. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), пресечена работа девяти координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Силовики задержали пособников украинских кол-центров в возрасте от 18 до 25 лет — они в качестве курьеров получали деньги от обманутых россиян и передавали их в криптообменники для дальнейшего направления на Украину.

В обменных пунктах россиянам, в том числе пенсионерам, которые находились под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов.

Один из задержанных рассказал, что через один криптообменник обменивали около 30 миллионов рублей. Общий оборот нелегальной фирмы составлял около 1-2 миллионов долларов в сутки.

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