Опубликовано 13 апреля 2026, 16:361 мин.
В Москве задержали растлевавшего 9-летнюю дочь педофила
«МК»
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Следователи задержали педофила, растлевавшего 9-летнюю дочь в квартире на Шипиловской улице в Москве. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает «МК».
По информации издания, задержанный — 32-летний продавец в табачном магазине. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован.
Ранее Наро-Фоминский суд приговорил мужчину к 20 годам за изнасилование девочки