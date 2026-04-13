В Москве задержали растлевавшего 9-летнюю дочь педофила

Следователи задержали педофила, растлевавшего 9-летнюю дочь в квартире на Шипиловской улице в Москве. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает «МК».

По информации издания, задержанный — 32-летний продавец в табачном магазине. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован.

Ранее Наро-Фоминский суд приговорил мужчину к 20 годам за изнасилование девочки