Опубликовано 06 марта 2026, 16:371 мин.
Жителю Подмосковья вынесли приговор за изнасилование несовершеннолетней
Наро-Фоминский суд приговорил мужчину к 20 годам за изнасилование девочки.
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com
Наро-Фоминский суд вынес приговор обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней. Государственный орган признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Об этом говорится в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Московской области.
Жителя Подмосковья обвинили в надругательстве над девочкой, не достигшей 14-летнего возраста. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.
Ранее стражи правопорядка задержали в Подмосковье серийного педофила, охотившегося за школьницами.