Жителю Подмосковья вынесли приговор за изнасилование несовершеннолетней

Наро-Фоминский суд вынес приговор обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней. Государственный орган признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Об этом говорится в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Московской области.

Жителя Подмосковья обвинили в надругательстве над девочкой, не достигшей 14-летнего возраста. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.

Ранее стражи правопорядка задержали в Подмосковье серийного педофила, охотившегося за школьницами.