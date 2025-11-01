В Москве завершили расследование дела Митрошиной

В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении блогерши Александры Митрошиной. Об этом сообщил в Следственный комитет (СК) России в Telegram.

Блогерша проходит обвиняемой по пункту «б» части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

Как установили следователи, Митрошина приобрела свыше 127 миллионов рублей, уклоняясь от налогов. На часть полученных таким способом средств она купила недвижимость в Москве.

«В рамках уголовного дела собраны исчерпывающие доказательства причастности Митрошиной к совершению указанного преступления», — заявили в СК. Уточняется, что сначала она признала вину в совершении преступления, однако затем изменила свою позицию, признавшись лишь частично в его совершении.

По данным «Коммерсанта», уголовное дело Митрошиной будет рассматривать Чертановский суд Москвы.

Ранее постановлением Чертановского районного суда города Москвы было удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении Александры Митрошиной.