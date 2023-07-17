В Музее Москвы выставят уникальные работы фотографа Рахманова

Выставка работ фотографа Николая Рахманова, которого также называют официальным летописцем столицы, пройдет в Музее Москвы с 28 июля по 6 ноября. Об этом «Мосленте» рассказали в пресс-службе учреждения.

«Николая Рахманова по праву называли "патриархом цветной отечественной фотографии": никто не снимал так много и так масштабно Москву и ее архитектуру. Одним из первых он ввел в свою творческую практику цветную съемку», — отметили организаторы.

На выставке «Николай Рахманов. Цвет московской фотографии» представят более 200 работ классика фотоискусства. Кроме видов Кремля и его окрестностей, здесь будут выставлены многочисленные хроники городской жизни, виды московской архитектуры, панорамы города и уникальная серия фотографий драгоценностей из Алмазного фонда.

Билеты уже можно приобрести на сайте музея.

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