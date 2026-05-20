В Новой Москве вылетевший с парковки автомобиль едва не сбил детей

В Новой Москве автомобиль, вылетевший с парковки, едва не сбил детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в ЖК на Скандинавском бульваре в Коммунарке. Девушка за рулем машины на высокой скорости выехала из подземного паркинга и влетела во двор. По предварительной информации, автоледи была в состоянии алкогольного опьянения.

В результате происшествия поврежден газон, забор и припаркованное такси. Очевидцы рассказали, что автомобиль едва не задел детей, находившихся неподалеку.

Ранее двое детей 2012 года рождения, двигаясь на одном электросамокате, попали под колеса автомобиля в Москве на улице Берзарина. Мальчиков доставили в больницу.