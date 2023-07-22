В московском офисе обнаружили тело владельца систем прослушки телефонов

Тело 40-летнего создателя «ИКС Холдинга» и владельца большинства систем для прослушки телефонов и хранения интернет-трафика в России Антона Черепенникова обнаружили в его офисе на Мичуринском проспекте в Москве, сообщает Baza.

По предварительным данным, на нем не было обнаружено следов насильственной смерти. Эксперты сообщили, что у бизнесмена произошла остановка сердца. Сейчас специалисты устанавливают точную причину смерти.

Ранее тело 63-летнего миллиардера и основателя сервиса «Служба 77» Кудрякова нашли в квартире в центре Москвы. Предварительно, причиной смерти стало онкологическое заболевание.