11:17, 22 июля 2023
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В московском офисе обнаружили тело владельца систем прослушки телефонов
В офисе в Москве обнаружили тело создателя «ИКС Холдинга» Черепенникова.
Фото: Максим Константинов / Globalklookpress.com
Тело 40-летнего создателя «ИКС Холдинга» и владельца большинства систем для прослушки телефонов и хранения интернет-трафика в России Антона Черепенникова обнаружили в его офисе на Мичуринском проспекте в Москве, сообщает Baza.
По предварительным данным, на нем не было обнаружено следов насильственной смерти. Эксперты сообщили, что у бизнесмена произошла остановка сердца. Сейчас специалисты устанавливают точную причину смерти.
Ранее тело 63-летнего миллиардера и основателя сервиса «Служба 77» Кудрякова нашли в квартире в центре Москвы. Предварительно, причиной смерти стало онкологическое заболевание.